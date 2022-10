Campionato serie A di tennis, lo Junior Perugia tradito da Moroni contro Trusendi. Si salva solo Passaro. Vince il Forte dei Marmi

Una brutta sconfitta dello Junior Club nel campionato di Serie A1 di tennis. Dopo il 3 a 3 all'andata, lo scontro con il Forte dei Marmi sui perugini è andata decisamente male: Passaro ha fatto il suo vincendo il singolare, tradisce invece Moroni che ha perso contro il vecchio Trusendi ormai fuori dalle classifiche Atp. Mai in partita i perugini Gerini e Casucci. Alla fine il 4-2 è stato giusto. Nei doppi, affermazione per Moroni insieme all’eugubino Andrea Militi Ribaldi mentre Passaro e Casucci non sono riusciti nell’impresa di strappare il punto del pari, battuti da Cervantes e Marrai. Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance tornerà in campo domenica 30 ottobre, sempre tra le mura amiche di via XX settembre, contro gli altoatesini del Tc Rungg partita decisamente alla portata del Junior Club.

Junior Tennis Perugia M Plus Performance – Tc Italia Forte dei Marmi 2-4

Singolari

Francesco Passaro b. Lorenzo Carboni 60 60

Walter Trusendi b. Gian Marco Moroni 26 63 64

Inigo Cervantes b. Tomas Gerini 62 62

Matteo Furlanetto b. Gilberto Casucci 62 62

Doppi

Marrai/Cervantes b. Passaro/Casucci 76 62

Moroni/Militi Ribaldi b. Furlanetto/Carboni 62 64