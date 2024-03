Rally di Foligno, si impone all’esordio la nuova Toyota GR Yaris

Netto successo di Mikko Heikkilä, in coppia con Kristian Temonen, a bordo della nuovissima Toyota GR Yaris Rally2 nella terza edizione del Rally di Foligno, prima prova del campionato italiano Rally Terra.

In una giornata caratterizzata dalla pioggia, che ha reso il percorso di gara estremamente insidioso, il 32enne finlandese ha portato al debutto assoluto in Italia la vettura della Casa giapponese che già nel prologo di sabato aveva siglato il miglior tempo. Poi, in gara, Heikkilä è riuscito a passare al comando della competizione, svolta su nove prove speciali, già dalla seconda prova, riuscendo a contenere il ritmo imposto dal giovane Alberto Battistolli (il vincitore dell’edizione passata della gara), con a fianco il navigatore Simone Scattolin, sulla Skoda Fabia RS. Il vicentino ha lottato con forza, su un percorso di certo non facile da interpretare, specie nelle prime battute, a causa della pioggia caduta nella notte, ma anche nelle fasi finali, che ha creato non poche difficoltà a tutti i concorrenti. Sul terzo gradino del podio è salito invece il veronese Umberto Scandola, con Cargnelutti al fianco, su una Skoda Fabia, mentre ai piedi del podio, in quarta posizione, ha chiuso il bergamasco Matteo Gamba, Anche per lui, al volante di una Skoda Fabia ed assecondato da Nicolò Gonella. Completa la top five un altro finlandese, Jaakko Lavio, in coppia con Vaaleria, anche loro su Skoda. Nella gara riservata alle vetture storiche, il 1° Rally Storico “Città di Foligno”, si è imposto “Lucky”, l’inossidabile Luigi Battistolli, pilota di lungo corso e dalla carriera luminosa che, affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta integrale, ha avuto vita facile per andare a vincere l’assoluta. Organizzato dal PRS Group con la fattiva collaborazione delle amministrazioni locali di Foligno e Nocera Umbra, e il supporto della Toy Motor di Perugia, che ha fornito le vetture per la logistica organizzativa, questa terza edizione del rally ha confermato la validità e la spettacolarità dei percorsi di gara dove non è mancato il pubblico ad applaudire tutti i concorrenti.