Rally di Foligno, è subito sfida tra Skoda e Toyota

Esordio a sopresa della nuova Toyota Yaris al Rally di Foligno, prima prova del campionato italiano terra. La vettura giapponese, affidata al finlandese Hekkla Mikko, ha subito impressionato nello shake down, prova cronometrata valida per stabilire lo schieramento di partenza, disputato sullo sterrato di 3 km. della “Tenuta di San Lorenzo”. La pioggia battente non ha frenato il pubblico accorso in massa ad assistere alle evoluzioni dei piloti dove, oltre alla Toyota, spicca la presenza della Skoda Fabia guidata dal fuoriclasse Alberto Battistolli, tra i favoriti per la vittoria finale. Dopo questo prologo il rally prenderà il via ufficialmente alle ore 19,00 nel centro storico di Foligno dalla pedana situata nella suggestiva Piazza della Repubblica a cui fara’ seguito l’ingresso degli equipaggi nel riordino per la sosta notturna allestito in via Marconi. La fase agonistica vera e propria proseguirà domani con la gara partendo con la prova di Scopoli che prendera’ il via alle ore 08,20. dopo l’effettuazione delle 9 prove speciali, delle 3 soste per le assistenze, dei relativi rifornimenti e dei 3 riordini di Nocera Umbra, il rally terminera’ intorno alle ore 17,30 a Foligno con la cerimonia di premiazione sul podio tricolore allestito in Piazza della Repubblica.