Padel e solidarietà, al Thunder di Perugia torneo di beneficenza

In campo per la solidarietà. E' la finalità del torneo amatoriale di padel promosso per domenica 8 maggio, al Thunder sport center di Perugia.

L'iniziativa, riservata a coppie miste, avrà la finalità di raccogliere fondi a sostegno dell'associazione Naso Sano che promuove e sostiene la ricerca nell'ambito della prevenzione e della lotta alle patologie infettive e tumorali di collo e testa