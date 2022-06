Rombano i kart della Rr Mad Racing, alla Notte Bianca di Passignano il debutto ufficiale

Ottima riuscita per la Notte Bianca di Passignano, altrettanto ottimo il debutto della scuderia di kart Rr Mad Racing. Una presentazione in grande stile alla presenza del comitato provinciale di Perugia dell'Asi, al Comitato Italiano Paralimpico regionale, rappresentato dal presidente Gianluca Tassi e alla partnership Birra Flea,



Negli stand del Giardino del Molo, grandi protagonisti i due kartche, con il rombo dei propri motori, intorno le 23 hanno aperto alla presentazione ufficiale della scuderia, richiamando l’attenzione dei passanti, poi rimasti incuriositi dagli interventi degli ospiti della serata tra cui, Maria Rosi, "diretta" da Marco Cruciani. Tanti gli spunti trattati e soprattutto incredibile il successo riscosso dal progetto promosso dalla scuderia, "Piloa per un giorno, pilota per sempre", che oltre il supporto dell’amministrazione comunale rappresentata per l’occasione dal sindaco Sandro Pasquali, ha ottenuto il patrocinio da parte del Comitato Italiano Paralimpico Regione Umbria, con l’obbiettivo nel breve tempo di portare anche le persone con disabilità in pista alla guida dei kart.