Padel, Finali di Coppa dei Club: le perugine si aggiudicano la Silver Cup Bartoccini

Due squadre della provincia di Terni per la finale di Coppa dei Club, la Ternana padel e e la Romita Padel Club, invece, due della provincia di Perugia per la finale di Silver Cup Bartoccini , il Pro Padel Perugia e il Massa Martana Padel Club.

Ecco I risultati delle semifinali di Coppa dei Club

Vince la Romita Padel Club sul Super Padel di Assisi e vince anche la Terana Padel in un semifinale che sa tanto di derby casalingo contro l’altra sua squadra, Ternana Padel Black.

C’è ancora una speranza per le due squadre sconfitte, il Super Padel e Ternana Padel Black che dovranno ancora competer per la conquista del 3° posto che darà alla vincente la possibilità di raggiungere la Romita Padel Club e Ternana Padel alle fasi nazionali.

Infatti, l’Umbria quest’anno porterà alle fasi nazionlai 3 squadre (insieme al Lazio) di cui due di diritto perché è la seconda regione con il campionato più grande dopo il Lazio, con un numero elevato di squadre che hanno animato il campionato 2022/23 e cioè 48 per un totale di 1400 atleti partecipanti. Mentre la terza squadra accederà alle fasi Nazionali perché sarà proprio l’Umbria ad ospitare l’ottava fase Nazionale della Coppa dei Club a Terni dal 7 al 9 Luglio presso la Ternana Padel e Palapadel

Il 21 maggio si disputeranno in simultanea le due finali a Perugia al Pro Padel di Perugia che si è aggiudicato lo scorso anno l’onore di ospitarle, grazie agli strepitosi traguardi raggiunti nella passata stagione 21/22 e cioè una finale regionale e una qualificazione alle nazionali.

Ma quest’anno non è da meno, infatti la Pro Padel di Perugia, vincendo contro un grande Happy Village, si aggiudica un posto in finale Silver Cup Bartoccini contro il Massa Martana Padel che riesce in una grandissima impresa, ribaltando appunto il risultato dell’andata, vincendo per 4-1 contro il Gp Padel che invece aveva dominato nella gara di andata per 3-1

“Davvero un anno strepitoso ricco di emozioni – commenta Daniele Petrini, presidente del Massa Martana Padel - Affronteremo una delle squadre più in forma del campionato e cioè il Pro Padel di Perugia che gioca anche in casa proprio perché ospiterà la stessa finale, ma questo non ci spaventa perché il nostro obbiettivo è stato raggiunto da tempo. E cioè quello creare un team di atleti che potessero portare alto il nome del Massa Martana Padel e posso dire con fierezza che ci siamo riusciti. Siamo arrivati fin qui grazie allo spirito di squadra e alla condivisione di un grande valore sportivo e comunque andrà mi sento di dire che abbiamo già vinto.

I VIDEO DELLE SEMIFINALI,i COMMENTI SUI RISULTATI E TANTO ALTRO ANCORA SULLE SEMIFINALI POTRANNO ESSERE VISTE Martedì 9 Maggio ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MARTEDÌ ORE 21.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT