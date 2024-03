Padel, Coppa dei Club: assegnato il torfeo Exclusive Perugia e Terni Today

Fine settimana denso di appuntamenti per le squadre che partecipano alla Coppa dei Club di padel di Msp. Si sono giocati, infatti, i turni preliminari di Gold Cup e Silver Cup Bartoccini oltre agli incontri validi per la Exclusive Padel Perugia e Terni Today. Trofeo che si aggiudica l'H2O Sparta Padel di Acquasparta. Alla competizione partecipavano le 8 squadre (su 68) che si sono meglio pazziate nella fase a gironi della Coppa dei Club.

A contendersi la vittoria sono state H2O Sparta Padel di Acquaparta, Super Padel di Assisi, Tennis Chiugiana di Corciano, Pro Padel di Perugia con 2 squadre, Ternana Padel, La Romita Padel Club di Terni e il Magione Padel Club. Acquasparta si è imposta in finale superando, in una tirata sfida, il Super Padel di Assisi. trofeo permette ai vincitori di usufruire di una campagna pubblicitaria omaggiosu Terni Today.

“Siamo riusci a portare a casa in poco meno di una settimana il seco do trofeo della stagione”. Così Damiano Stefanini, socio fondatore, con Federico Leandri, dell’H2O Sparta Padel

Damino Stefanini continua: "Il weekend scorso la nostre ragazze hanno vinto la Tiger Woman Why Sport , oggi l'intera squadra a portato a casa l'Exclusive Padel Perugia e Terni Today, certamente sudato contro le migliori squadre del campionato. Mi ritengo soddisfattissimo di questa stagione e faccio i complimenti ai nostri atleti e ai coach che con noi ci credono sempre fino in fondo”

Chiude Federico Leandi: “Non c’è 2 senza 3. Questa splendida giornata è servita a farci conoscere le squadre più forti del campionato che provengono dagli altri 5 gironi e che potremmo incontrare nuovamente anche ai quarti. Quindi oltre che bella è stata molto utile per la squadra e sfrutteremo per puntare al terzo trofeo e cioè sollevare la coppa dei campioni regionali. Voglio ringraziare gli organizatori per introdotto questa novità nella Coppa dei Club, l'Msp Italia Umbria, nella persona del presidente Gianfranco Mastrangelo, e la redazione di Perugia e Terni Today che ci sono sempre a fianco per promuovere questo fantastico sport grazie ancora. Buon padel a tutti”.

Per quanto riguarda i preturni, nella Gold Cup Bartoccini portano a casa la vittoria e raggiungeranno gli altri club già qualificati agli ottavi di Gold Cup Bartoccini: Perugia Padel Black, Qua Gioco Padel, Ternana Padel Black, Collescipoli Blu, Massa Martana Conad Castel Todino, Pala Padel Blu e Bandeja Padel che piazza entrambe le squadre la Black e la White.

Accedono invece agli ottavi di Silver Cup Bartoccini: il Gp Padel Spoleto con entrambe le squadre - Blu e Nera -, Todi Padel Center, Sin Nombre, Magione Padel Verde, Assisi Padel, Sparta Padel Rossa e Padel Green Village Blu che affronteranno Thunder Love, Clitunno Padel, Mapepa Blu, Bastia Padel, Super Padel Bianco, King Padel Black, Pala Padel Black e Olympus Black.

Si è composta anche la lista delle 16 squadre che andranno a inaugurare gli ottavi della Bronze Cap Generali Peruzzi/Lunghi. Sono: Tiferno Padel A e B , Sunset Sport Center, Grata Loca Blu e Gialla, Mapepa Red, Padel Gubbiano Cascia, Mapepa Green, Asd Ventinella, Happy Village A, Collescipoli Gialla, Sparta Padel Bianca, Flea Arena Padel Gualdo, Foligno Sport Center simpatici, Torgiano Padel e Padel Factory Rampini Auto

