Padel, Coppa dei Club Msp: sale l'adrenalina tra le capolista del girone Umbria

Domenica scorsa si è conclusa la terza di campionato per i 6 gironi della Coppa dei Club e nei quattro perugini (Girone C, D, E, F) si respira già aria di grande competizione.

Nel girone C, giornata di grandi pareggi che fa accorciare le distanze, ma non cambia la vetta della classifica per il Qua Gioco Padel che pareggia con uno strepitoso Padel Arena di Perugia, resta sempre in seconda posizione il Padel Green Village Blu nonostante il pareggio con il Bandeja Padel Club, in terza resta il Grata loca Blu. A portare a casa una grande vittoria anche il Mapepa Blu.

Nel Girone D, grande record per il Perugia Padel Black che resta a punteggio pieno vincendo le prime 3 gare per 4-0 e classificandosi prima del suo girone, unica squadra a 9 punti in tutto il campionato.

Portano a casa la vittoria il Magione Padel Club Blu, che resta saldo in 2°posisione, il Foligno Sport Center Simpatici e il Sin Nombre.

“Dopo la bellissima avventura dello scorso anno abbiamo pensato di incrementare la nostra partecipazione alla Coppa dei Club con 2 squadre in nostra rappresentanza”. Queste le parole di Matteo Gori dirigente del Magione Padel Club che continua: “Forti della prima e bellissima esperienza dello scorso anno, abbiamo coinvolto più atleti del nostro club, infittendo anche il numero dei appuntamenti aggregativi tra le squadre sia dal punto di vista tecnico, con allenamenti mirati, a cura di Angelo Belotti (allenatore funzionale di Carlotta Casali, n.56 del ranking Wpt), sia con momenti ricreativi e conviviali.

“L’inizio del campionato è stato più che soddisfacente, sinonimo del fatto che la strada intrapresa è quella giusta, e questo si percepisce dall’entusiasmo dei nostri giocatori e soprattutto dalla voglia crescente di mettersi alla prova in una competizione che ogni anno sale di livello” conclude Gori.

Nel Girone E , la vittoria per 4-0 del King Padel Black gli consente di raggiungere la vetta del girone superando il Pro Padel Black che pur vincendo per 3-1 passa seconda posizione balza in 3° posizione dopo una grande vittoria l’Olympus Black , new entry di questa stagione ma con carattere da veterana.

Porta a casa una bella vittoria, anche, il Padel Factory Rampini Auto chiude il Girone F dove invece si stravolge tutto vedendo in cima alla classifica due veterane delle finali regionali e finali nazionali, il Pro Padel Black e Super Padel Arancio. Grande vittoria anche per il Thunder Love, per il Bandeja Padel Black e il Tiferno Padel A altra new entry.

Potremo seguire la 3° giornata della Coppa dei Club, con le gare e interviste ai giocatori del Mapepa, King Padel e Super Padel in TV Mercoledì 8 novembre, 22, su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA : ogni Mercoledì ore 22.00

REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT