Motociclismo, nel Campionato italiano velocità brilla il talento dello spoletino Lolli

Convincente fine settimana a Misano per Cristian Lolli che si piazza al terzo posto nella classifica generale, a sole 9 lunghezze da Abruzzo, nel Campionato italiano velocità. Le previsioni sono quelle di un week end di gara intenso, caldissimo e avvincente. Nei primi tre round il pilota del team Cecchini ha raccolto due podi e 3 quarti posti e dunque l’obiettivo è quello di tornare tra i primi tre in entrambe le gare ospitate al Marco Simoncelli. Circuito quello romagnolo che ha regalato allo spoletino il primo podio del 2023 in occasione del round inaugurale del Campionato Italiano.

La squadra lavora alacremente alla messa a punto della moto per concretizzare al meglio le qualifiche. Il primo turno, al venerdi pomeriggio, va molto bene e Cristian si porta a casa il quinto tempo mentre nella Q2 del sabato, il caldo compromette la prestazione del giovane pilota che non riesce a sfruttare bene le gomme e chiude con il quattordicesimo tempo. Entrambe le qualifiche, valide per la griglia di partenza, collocano la BeOn #29 del Team Cecchini in nona posizione sullo schieramento.

Quattordici giri, 18 avversari, 50 gradi la temperatura dell’asfalto e 29 quella dell’aria. Queste le premesse di gara 1 che scatta sabato pomeriggio al Marco Simoncelli. Una gara difficile che Cristian amministra con freddezza dal primo all’ultimo giro. Conclude ottavo.

Alle 15:42 di domenica scatta invece la gara2 del quarto Round. Cristian si dimostra subito competitivo e riesce a scalare, giro dopo giro, posizioni fino a giocarsi la quarta piazza. Il solito gioco di sorpassi e controsorpassi termina solo sotto la bandiera a scacchi. Quando Lolli passa per sesto.

Il week end è stato utile per raccogliere dati, confrontarsi con gli altri piloti sul campo e consolidare la terza posizione in campionato che Cristian mantiene forte dei suoi 89 punti a sole 12 lunghezze dal secondo. Il quinto appuntamento con il Campionato italiano velocità è fissato per il 2 e 3 settembre al Mugello Circuit.