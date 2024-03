Il grande rally approda a Foligno per il campionato Italiano terra

Dopo due anni di positiva esperienza, la Prs Group ha visto ricosciuta la sua indubbia qualita’ organizzativa con l’inserimento della gara umbra nel prestigioso campionato italiano rally terra valido per le auto moderne e storiche che vedrà al via i piloti più prestigiosi del panorama italiano ed europeo.

L’evento sportivo che aprira’ la stagione agonistica nazionale, convintamente supportato da Aci Sport, dalle amministrazioni comunali di Foligno e Nocera umbra e da aziende locali dell’automotive come la concessionaria Toy Motor, sara’ seguito da un elevato numero di giornalisti e da emittenti televisive che tramite le dirette streaming amplificheranno la risonanza mediatica del rally, fornendo al pubblico degli appassionati notizie in tempo reale.

Molte le novita’ del percorso di questa terza edizione che si snodera’ su tre giri per un totale di 268 km. di cui 76 km di prove speciali. Rispetto agli anni precedenti, oltre alla classica prova speciale di 6,3 km. che portera’ gli equipaggi da Bagnara fino alle panoramiche alture del monte Alago, le altre due prove speciali avranno tracciati rivisti o del tutto inediti come: la prova speciale di 12,4 km. che da Scopoli porta ad Acqua Santo Stefano e che dopo una ripida discesa termina a ridosso dell’abitato di Casenove; o la prova speciale di 7,5 km. che da Collecroce conduce allo spettacolare tornante nella piana di Annifo per poi continuare sulla impegnativa discesa fino a Bagnara. Successivamente, a Nocera Umbra, in Piazza Umberto primo gli equipaggi sosteranno per i previsti tre riordini.

il programma nel dettaglio

Venerdi, 8 marzo, dopo le ricognizioni del percorso, gli equipaggi assisteranno presso il “delfina palace hotel” al briefing del direttore di gara e del responsabile della sicurezza a cui fara’ seguito, presso la zona industriale della paciana, l’inizio delle verifiche tecniche.

Sabato 9 marzo dalle ore 13,00, sullo sterrato di 3 km. della “Tenuta di San Lorenzo” si terranno le prove libere che per gli equipaggi prioritari e della classe rally2/r5 determineranno l’ordine di partenza. Il via sara’ dato alle ore 19,00 nel centro storico di Foligno dalla pedana situata nella suggestiva Piazza della Repubblica a cui fara’ seguito l’ingresso degli equipaggi nel riordino per la sosta notturna allestito in via Marconi.

Domenica 10 marzo dalle ore 7,30 presso la zona industriale della Paciana ingresso dei concorrenti nel parco assistenza da cui poi usciranno per il trasferimento fino alla prima prova speciale di Scopoli che prendera’ il via alle ore 08,20.

dopo l’effettuazione delle 9 prove speciali, delle 3 soste per le assistenze, dei relativi rifornimenti e dei 3 riordini di Nocera Umbra, il rally terminera’ intorno alle ore 17,30 a Foligno con la cerimonia di premiazione sul podio tricolore allestito in Piazza della Repubblica.