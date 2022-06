Padel e solidarietà, nella "grata loca" per sostenere il progetto Inside Hero

Padel e solidarietà alla Flea Padel Arena di Gualdo Tadino con la prima edizione del torneo amatoriale Hero Cup, nato per volontà di Non sono Eva, marchio di Olimpia Productions. L’intento dell’iniziativa è quello di finanziare, anche attraverso il padel, il progetto Inside Hero che ha come protagoniste le donne che stanno combattendo contro il cancro al seno del territorio eugubino- gualdese e dei 7 comuni della fascia appenninica territoriale.

Olimpia Urbani, fondatrice del marchio Non sono Eva, spiega: “Da tempo avevo in mente di utilizzare le mie competenze professionali e la mia esperienza per dare vita ad uno spazio interamente dedicato all'universo femminile, esplorando tutti gli ambiti, della cultura all'arte, dal sociale al sanitario, senza precludermi nessun terreno di intervento. Non sono Eva è un work in progress, caratterizzato da un costante e continuo mutamento per restare sempre al passo con il mondo, uno sguardo attento sull'universo femminile, quello reale, vero e senza stereotipi.”

L'obiettivo del progetto è quello di utilizzare la fototerapia per catturare le immagini della propria “eroina/eroe interiore” visualizzando e personificando quella forza atavica che ogni persona racchiude in sé e che utilizza quando si trova ad affrontare momenti o situazioni particolarmente difficili, complicate e dolorose.

“Un progetto delicato che ha richiesto mesi di lavoro e che ha trovato in Flea Padel Arena, e in tutto il suo staff di professionisti, un tassello fondamentale nel complesso puzzle che compone Inside Hero. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Matteo e Maria Cristina per aver immediatamente creduto nel progetto, mettendo a disposizione dello stesso le risorse necessarie per la sua partenza.” spiega ancora Olimpia Urbani. Il torneo si avvicina alla fase conclusiva, domani la giornata finale.