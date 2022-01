Coppa del Mondo di fioretto maschile, l'Italia trionfa: un umbro sul tetto di Parigi

Grande successo dell'umbro Alessio Foconi insieme alla squadra di fioretto maschile nella prova di Coppa del Mondo di Parigi 2022. Il team composto anche dalla medaglia d’argento di Tokyo 2020 Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini ha battuto in finale i padroni di casa della Francia per 45 a 20. Il percorso della squadra italiana, che partiva come testa di serie numero 5, è iniziato nel tabellone dei 16 con la vittoria ottenuta contro la Polonia 45-26, poi gli azzurri hanno superato il quartetto di Hong Kong del campione olimpico Ka Long Cheung col punteggio di 45-24, approdando così in semifinale, dove hanno avuto la meglio sulla formazione statunitense per 45-38. In finale l'Italia ha sfidato il team francese che a Tokyo 2020 ha conquistato l'oro a cinque cerchi, in un match a senso unico conquistato col punteggio di 45-20.

Ecco le parole dell’aviere umbro: "Sicuramente un bel weekend per me. Stiamo instaurando un bel rapporto tra di noi, stiamo andando bene devo dire. Daje".