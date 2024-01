Coppa dei Club Msp, nei gironi perugini i campioni d'inverno mantengono la vetta

La Coppa dei club di padel di Msp è ripresa ufficialmente dopo la sosta natalizia. In campo le squadre dei gironi perugini per disputare la settima giornata, con non poche novità. Durange la pausa natalizia, infatti, si è aperto il padel mercato con la possibilità, per tutti gli atleti che nelle prime 6 gare di campionato erano stati convocato per una sola gara, di chiedere il trasferimento in un’altra squadra. E le novità non sono mancate. Per quanto riguarda i risultati del campo, i campioni d’inverno rimangono saldi in vetta ai gironi C, D, E, F, a 3 giornate dalla conclusione della fase a gironi.

Nel girone C, il Qua Gioco Padel continua a vincere e resta in vetta. Vittorie anche per il Sunset Sport Center di Castiglione del Lago che balza in seconda posizione. Grande vittoria per Padel Green Village Blu e Bandeja Padel White che si piazzano in piena zona Silver Cup Bartoccini. Il Mapepa Blu resta in seconda posizione con il Sunset Sport Center e il Grata Loca Blu.

Rinviata causa maltempo la sfida tra Bandeja White e Family Padel White.

Nel girone D, non molla il Magione Padel Blu , che vince ancora: è la squadra con il maggior numero di punti (18) tra le prime dei 6 gironi. Grande vittoria per Family Padel Black che sale sul podio, e per il Sin Nombre, il Bastia Padel che si piazzano rispettivamente in zona Silver Cup Bartoccini e Bronze Cup Generali Peruzzi-Lunghi.“Siamo alla nostra seconda partecipazione alla Coppa dei Club e anche quest’anno ci presentiamo con 2 formazioni, ovvero Assisi Padel e Bastia Padel – commenta Elena Schiattelli, atleta professionista, tecnico e dirigente dell’Assisi Padel e del Bstia Padel - La prima ha iniziato in modo graduale, ma c'è sempre stata una crescita costante fino ad arrivare alle giornate di oggi, il nostro obiettivo riuscire a conquistare il podio, che vediamo sempre più vicino e questo grazie anche alla grandissima intesa che si sta sviluppando con gli allenamenti e con le trasferte”.

“Per la seconda squadra e cioè il Bastia Padel, nelle per le prime giornate per poi portare a casa la Vittoria nelle ultime due per posizionarsi a metà della classifica sempre grazie agli allenamenti e alla buona intesa della squadra il nostro obiettivo è quello di raggiungere un buon piazzamento e tenere alto il nome dei circoli di Assisi e Bastia” aggiunge ancora.

Nel giorone E, invece, ben 4 pareggi su 5 gare confermano grosso modo la classifica pre festiva , consentendo all' l'Olympus Black, fermato da un pareggio con uno strepitoso Panda Padel, di restare prima del girone. Unica a vincere e con un 4-0 è stato il Tiferno Padel B.



Per il Girone F , vincendo fuori casa, resta in vetta il Pro Padel Black Perugia, che porta a casa una grande vittoria. Il Super Padel Arancio che torna in seconda psizione. Importantissime vittorie per 4-0 per Bandeja Padel Black, Assisi Padel e AsdVentinella che blindano la zona Silver Cup Bartoccini.

Commenteremo i risultati della 7° giornata della Coppa dei Club in compagnia del Collescipoli di Terni commenteremo le gare di Happy Village B vs Sparta Padel Rossa + Palapadel White vs Romita Padel Gialla e inoltre, in compagnia di Claudio Briganti commenteremo l'inizio della 2° PADEL TREND di Milano che iniziera questo venerdi 19 gennaio

