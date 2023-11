Atletica Perugia Team, il futuro del movimento perugino è iniziato: ecco la squadra degli allievi e la nuova divisa

Tempo di presentazioni per l’Atletica Perugia Team. La società perugina nata grazie alla collaborazione di Arcs, Atletica Capanne e Csain Perugia, ha annunciato i nomi degli atleti che dal primo gennaio 2024 porteranno in pista i colori della compagine biancorossa dalla

categoria Allievi. Gli atleti sono stati presentati davanti a una platea di circa cento persone che si sono riunite per una serata conviviale a Capanne. All’appuntamento presenti tutti i dirigenti della società perugina con in testa Moreno Bottausci (Csain), Sauro Mencaroni

(Atletica Capanne) e Gabriele Ravacchioli (Arcs), oltre all’assessore comunale allo Sport, Clara Pastorelli.

“Questo appuntamento non rappresenta solo un momento per presentare la squadra per il 2024 – ha spiegato il presidente Alessandro Sorci - ma è l’occasione per parlare di un progetto sportivo che parte oggi e che sarà alimentato, negli anni, dai settori promozionali delle tre società socie, oltre che dagli atleti delle altre società che vorranno aderire in futuro”. “La scommessa – prosegue Sorci – è quella di non andare alla ricerca, di anno in anno, di singoli atleti da ingaggiare, ma di avere una progettualità di medio periodo che abbia alla base i ragazzi della categoria allievi che sono, oggi, il punto di partenza per poi fare crescere l’Atletica Perugia Team dei prossimi anni in tutte le categorie assolute. Non a caso i nostri atleti (circa trenta i presenti, ndr) sono praticamente tutti under 20.”

Tra i partecipanti all’appuntamento di Capanne - che è stato anche l’occasione per presentare la nuova divisa sociale che ha in evidenza il Grifo, simbolo di Perugia- anche la commissione tecnica della Atletica Perugia Team al gran completo: Francesco Fracassini, Rudy Gandola e Sauro Mencaroni oltre agli altri tecnici che continueranno ad allenare gli atleti della società biancorossa Luigi Esposito, Alessandra Coaccioli, Nicola Mancini e Andrea Pompieri.