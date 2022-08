Verso le elezioni 25 settembre, ItalExit di Paragone anche in Umbria: firme e liste ok. Vecchiarelli: "Contro banche e poteri forti"

Non è stato facile, per via delle ferie di agosto, ma anche il gruppo umbro di Italexit per l’italia con Paragone, guidato da Federico Vecchiarelli, ha concluso con successo la raccolta firme per la presentazione delle liste. La corte d'Appello ha comunicato al movimento che sono state ammesse le liste

per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica.

“Le liste - ha commentato il coordinatore Vecchiarelli - sono composte da uomini e donne in rappresentanza di un gruppo che ha combattuto le vessazioni e la propaganda di questi ultimi due anni cercando sempre di seguire i canoni del buon senso e dello spirito critico. Non c’è nessuna forza politica, al di là di Italexit, che si sia spesa con aiuti legali e sociali verso i cittadini più in difficoltà e sono convinto che alle urne questo fatto avrà un peso rilevante. Da fuori del Palazzo abbiamo potuto incidere marginalmente e per questo chiediamo il voto degli italiani, perché ci mettano nelle condizioni di mettere fine a molte vessazioni e poter iniziare a costruire una politica dedita al benessere degli Italiani e dell’Italia, non delle banche e dei centri di potere finanziario”

I candidati selezionati da Italexit sono: Collegio uninominale 1 per la Camera dei Deputati, Andrea Bindocci, coordinatore provincia di Perugia di Italexit per l’Italia. Collegio uninominale 2 per la Camera dei Deputati, Maela Peraio, Italexit per l’Italia sezione Terni. Collegio plurinominale per la Camera dei Deputati

Giorgia Venerandi, segretario nazionale associazione Danni Collaterali Federico Vecchiarelli, coordinatore regione Umbria di Italexit per l’Italia Sabina Sofia Cipriani, coordinatore sezione Terni di Italexit per l’Italia Stefano Babucci, presidente sezione Umbria associazione Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili Collegio uninominale per il Senato della Repubblica Angelo Baldinelli, consigliere comunale comune di Gubbio (PG) Collegio plurinominale per il Senato della Repubblica Barbara Trincia, Italexit per l’Italia sezione Trasimeno, Claudio Batini, coordinatore provincia di Terni di Italexit per l’Italia