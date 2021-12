Università di Perugia, elezioni studentesche. L'Udu canta vittoria: "Ci confermiamo egemonici"

Urne (digitali) chiuse alle 15 del 16 dicembre. L'Udu canta vittoria. La Sinistra universitaria annuncia con una nota che "lo spoglio delle schede conferma la grande vittoria delle liste dell’Udu che, con un totale di 5.617 preferenze su 8.700 voti espressi per una percentuale di oltre il 65% dei consensi conquistano la maggioranza assoluta nell’ateneo perugino".

L'Udu, prosegue la nota, "si conferma egemonica in tutti gli organi, affermandosi al Consiglio degli Studenti con 21 seggi su 30, al Senato Accademico con 3 seggi su 4, al Consiglio D’Amministrazione con 2 seggi su 2 e alla Commissione di Garanzia Adisu con 6 seggi su 7".

Per Aleph Bononi, vice coordinatore dell’Udu, "quello di oggi è un momento storico per la nostra organizzazione che batte un nuovo record. Ma in futuro ci poniamo priorità molto ambiziose: dobbiamo completare la riforma delle tasse e ottenere una mobilità fortemente calmierata per gli studenti".

Esulta anche il Partito Democratico dell'Umbria. “L’Unione degli Universitari – sottolinea Tommaso Bori, segretario regionale del Pd – viene premiata ancora una volta per l’impegno e la capacità che ha saputo mettere in campo tutti i giorni, non solo in vista degli appuntamenti elettorali, a difesa dei diritti degli studenti, ma anche per la funzione politica, sociale e culturale che ha saputo svolgere come presidio attivo di partecipazione democratica”. E ancora: “Questo risultato per certi versi storico sotto il profilo del consenso - conclude il segretario dem - conferma la centralità e il ruolo svolto dal sindacato studentesco, premia la qualità della sua rappresentanza e dà forza alle battaglie portate avanti con passione e competenza specie nell’ambito del walfare universitario, delle borse di studio, dei servizi agli studenti e della didattica. Auguri ai nuovi eletti e complimenti a tutte e tutti.”