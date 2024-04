La mappa dei sindaci umbri: i civici battono i politici, laureati nei centri maggiori, le professioni. Criticità: poche donne e giovani

L’analisi del panorama politico locale umbro, proprio come quello nazionale, rivela una realtà complessa e sfaccettata, dove le dinamiche sociodemografiche e i percorsi professionali degli amministratori giocano un ruolo cruciale nella gestione e nello sviluppo delle comunità.

La dottoranda Marta Ponzo nel suo lavoro per l’Agenzia Umbria Ricerche e l’Università di Perugia ha esaminato le caratteristiche sociodemografiche e il background politico-professionale della classe politica locale in carica, prima delle elezioni comunali di maggio 2023 nei comuni umbri.

Con le elezioni di giugno che si avvicinano, diventa ancora più affascinante esplorare questi aspetti e notare come, in un solo anno anche le realtà politiche possano evolvere in breve tempo.

La ricerca ha rivelato che le caratteristiche locali sono in linea con quelle osservate in altri contesti italiani ed europei, con la persistenza di una disparità di genere, particolarmente marcata tra i sindaci, nonostante gli sforzi legislativi volti a promuovere l’equità attraverso il voto a doppia preferenza e le quote di genere.

Un aspetto degno di nota è dunque l’esistenza di gruppi sotto-rappresentati, come le donne e i giovani, che trovano ancora ostacoli nella partecipazione al processo decisionale e nella formulazione delle politiche.



I dati mostrano che i consiglieri comunali e i membri dell’esecutivo locale umbro tendono a essere altamente specializzati. Tra i consiglieri, assessori e sindaci, si trovano avvocati, insegnanti, medici, architetti e ingegneri. Inoltre, i sindaci tendono ad avere qualifiche professionali superiori rispetto ai consiglieri, con una maggiore percentuale di imprenditori e dirigenti.

Lo studio ha confermato una tendenza a favorire le liste civiche, in particolare nei comuni più piccoli, dove l’affiliazione partitica risulta meno definita. Conclude inoltre Ponza: “È emerso che la maggior parte dei politici locali umbri non ha esperienza politica pregressa o ha esperienza solo a livello comunale o provinciale. Almeno per quanto riguarda il caso umbro, le cariche comunali, anche quelle di sindaco nei due capoluoghi di provincia, non sembrano attrarre i politici di lungo corso con esperienza ai livelli più alti di governo”.