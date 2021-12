Centrodestra, la Lega Umbria cerca il rilancio: al via i congressi, i nuovi eletti a Deruta e Umbertide. Puletti al vertice del provinciale

La stagione congressuale della Lega Umbria è ufficialmente iniziata partendo dalle sezioni e arriverà alla primavera del 2022 con i provinciali di Perugia e Terni. Una Lega che deve ritrovare energia e uomini dopo una gestione segnata nell'ultimo periodo da troppe espulsioni e amministrative disastrose, dopo il boom di voti per le regionali. Manuela Puletti (riconfermatissima e ora entrata anche in consiglio regionale) e David Veller (new entry) sono stati nominati referenti provinciali della Lega Umbria.

"La Lega Umbria farà sentire la propria voce in una discussione plurale e un coinvolgimento sempre più ampio dei territori. È nostro obiettivo far coincidere questa fase di accompagnamento ai congressi - ha spiegato il segretario Caparvi - con l'inizio di una fase di rilancio dell'azione politica della Lega Umbria a livello regionale".

Intanto arrivano i primi eletti: Luciano Capoccia è il segretario della sezione di Deruta, Torgiano e Collazzone, eletto all'unanimità. Sono stati eletti anche i membri del consiglio direttivo Francesco Foglietta, Benedetto Dorato, Romina Brenci, Patrizia Ragni, Stefano D'Angelo e Goffredo Pucci. Congresso anche a Umbertide: Daniele Tempobuono eletto segretario della sezione con pieno appoggio dell'uomo forte della Lega, il vice segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti.

“Una giornata importante quella di oggi per Umbertide - spiega Marchetti - il congresso comunale della Lega ha eletto Daniele Tempobuono segretario, mentre Luigi Becchetti, Lorenzo Cavedon, Francesco Cenciarini, Alessio Ferranti, Raffaella Sacconi e Alessio Silvestrelli sono i nuovi membri del direttivo. Con ognuno di loro ho condiviso la nascita e la crescita della Lega a Umbertide, e insieme abbiamo costruito la straordinaria vittoria del 2018, che ci ha consacrati alla Storia! Daniele Tempobuono oggi raccoglie una pesante eredità, quella di Vittorio Galmacci, che ci ha lasciato qualche mese fa, ma che continua a vivere nell’esempio che ci ha consegnato e nel sentiero che ha tracciato in tutti questi anni. Con la certezza che questo gruppo saprà essere all’altezza di ogni sfida, faccio di cuore un grande in bocca al lupo a ognuno di loro".