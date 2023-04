Sicurezza Perugia, Caparvi (Lega): "Promessa mantenuta dalla Lega: la Questura di Perugia elevata a rango superiore"

“La Questura di Perugia è stata elevata al rango superiore grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni": l'annuncio porta la firma del segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, dopo la decisione del Governo di rilanciare, potenziandola, la Questura umbra che rischiava addirittura di essere declassata e quindi con meno funzioni e personale. Una promessa della Lega che era stata fatta agli umbri ai tempi del primo Governo Conte e che ora diventa realtà.

"Una buona notizia per la nostra comunità che si traduce in un aumento di agenti di polizia e nell’assegnazione di un dirigente generale. La misura, prevista dal decreto legge deliberato ieri dal Consiglio dei Ministri, dimostra ancora una volta l’attenzione della Lega per la sicurezza dei nostri territori. Bene dunque il provvedimento che potenzia i presidi di sicurezza in città, per fronteggiare le situazioni di emergenza. Da anni siamo al lavoro per garantire il contrasto alla criminalità e migliorare le condizioni dei poliziotti. Continueremo su questa strada”.