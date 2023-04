Sicurezza, il Consiglio dei ministri promuove la questura di Perugia: rinforzi in arrivo

La questura di Perugia è stata “promossa” e sono in arrivo rinforzi. Lo rende noto il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, in riferimento all’esito del Consiglio dei ministri di ieri, la stessa seduta che ha portato a deliberare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per le zone colpite dal terremoto del 9 marzo.

Il Consiglio dei ministri di ieri, infatti, ha approvato la sua elevazione a rango superiore insieme alle questure de L’Aquila, Ancona e Potenza che “nell’ambito di una riorganizzazione precedente avevano subito un declassamento funzionale”. Esprime soddisfazione il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, ricordando che, con questo atto “le questure avranno così una maggiore dotazione organica e dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore”. Il che significa che “presto arriveranno nuovi rinforzi grazie al potenziamento delle assunzioni nel comparto, varato ieri per oltre 2000 unità a livello nazionale”. “La risposta alla domanda di maggiore sicurezza che ci arriva dai territori trova una prima importante risposta e di questo ringrazio tutto il governo e in primis il presidente Meloni e il ministro Piantedosi per aver iniziato a sanare questa falla” sottolinea Prisco. “Intanto mi sento di esprimere gratitudine alle forze dell’ordine per il grande lavoro portato avanti in queste province negli ultimi anni, anche quando in oggettivo sotto numero”.