Senato, passa emendamento Briziarelli salva-Trasimeno: sì al commissario contro la siccità, ecco cosa cambia per il Lago

“Il Senato ha impegnato il Governo alla nomina del Commissario Straordinario per il Contrasto alla Siccità. Un importante punto di partenza anche per il Trasimeno perché al Commissario sarà assegnato un compito specifico per il lago: poter disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione”. Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli a margine della votazione che ha visto la richiesta approvata con 165 voti a favore, 57 astenuti e 1 solo voto contrario nell'ambito della conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. L'emendamento a firma di Briziarelli era stato presentato ai comuni lacustri e alla Regione ottenendo un gradimento bipartisan.

“Non possiamo limitarci a sostenere le aziende per i danni subiti - ha spiegato ma dobbiamo lavorare per prevenire la siccità ed assicurare le necessarie risorse idriche al Paese. Tra i compiti del commissario ci sarà quello di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici anche riducendo le dispersioni di risorse idriche che in alcune aree arrivano al 52%. Allo stesso modo sarà fondamentale assicurare l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali necessarie per il contenimento e contrasto della situazione in atto nel settore idrico connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose". L'atto prevede in questo quadro che il Commissario Straordinario dovrà individuare almeno 15 progetti strategici per far fronte alla crisi idrica, tra questi le opere per l'adduzione al Trasimeno per poterne stabilizzare definitivamente il livello.