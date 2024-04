25 aprile, Scoccia: "Onorare i valori di democrazia e partecipazione è un dovere"

"Celebrare il 25 aprile è un dovere per onorare i valori di democrazia e partecipazione alla vita pubblica che i perugini sentono in maniera autentica, valori da trasmettere soprattutto ai più giovani. I princìpi contenuti nella Costituzione sono più forti quando vengono condivisi. La legge fondamentale dello Stato, il patto su cui si regge l’unità del Paese, è alla base della nostra convivenza civile e i perugini ogni giorno dimostrano di riconoscersi nella Costituzione attraverso il lavoro, la solidarietà, le forme di collaborazione e di volontariato, oltre che all’attaccamento per la città in cui viviamo". Parole della candidata sindaco del centrodestra più civici Margherita Scoccia che questa mattina ha preso parte alle celebrazioni della Festa della Liberazione a Perugia durante le quali sono state commemorate le vittime delle stragi nazifasciste.

"Il 25 aprile - prosegue l'assessore - è la festa di tutto il popolo e di tutta la nazione italiana che condanna in maniera decisa e senza tentennamenti la violenza e i crimini commessi dal fascismo e dal nazismo. È doveroso rendere omaggio alla memoria di tutte quelle persone che si sono sacrificate e battute per la democrazia: non sono tra noi - dice - ma sono presenti nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. La democrazia promuove la libertà e la partecipazione tra le forze politiche e sociali per lanciare un segnale di unità all’insegna di un dialogo civile che tenga conto del rispetto della dignità umana - conclude Scoccia -. Democrazia significa cooperare per il bene comune, le sfide che ci attendono richiedono efficacia nelle decisioni e risposte concrete per il futuro".