Sinistra, Rifondazione Comunista si riorganizza a Perugia. Ferroni segretario: "Opposizione dura alla Tesei"

Il Comitato Politico Federale di Perugia di Rifondazione comunista ha eletto all'unanimità Andrea Ferroni nuovo coordinatore provinciale del partito. Ferroni, 30 anni, è consigliere comunale a Torgiano e portavoce nazionale dei Giovani Comunisti, la giovanile di Rifondazione comunista.



«Innanzitutto voglio ringraziare le compagne e i compagni per la fiducia accordatami», ha dichiarato Ferroni. «Nella nostra provincia e in Umbria – ha poi proseguito il nuovo coordinatore – occorre da subito lavorare per una forte opposizione al governo delle destre, i cui disastri sulla gestione della sanità, sulle politiche ambientali, sociali e del lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Mettiamo al centro contenuti e proposte di svolta. Esattamente come stiamo facendo a livello nazionale siamo convinti che sia necessario praticare l’opposizione e costruire l'alternativa per aprire un percorso di discussione con le forze politiche e sociali della sinistra nel paese e in Umbria. Contro Tesei, contro Draghi. Facciamolo insieme. Noi ci siamo».