Elezione Presidente della Repubblica, i nomi degli umbri al voto: maggioranza centrodestra. In futuro mai più tanti nostri delegati in aula...

Alle 15,45 si apriranno le urne, a Camere congiunte, per la elezione del Presidente della Repubblica. Una prima votazione destinata, secondo gli esperti, a fallire con tanto di fumata nera per via del mancato accordo tra i partiti su un nome in grado di rappresentare tutti o almeno i 3/4 dei delegati. Su quei banchi ci sarà anche una delegazione dell'Umbria che sarà chiamata ad esprire un voto per il nuovo Capo dello Stato Italiano. In totale saranno 20 delegati e c'è da dire che sarà l'ultima volta di una pattuglia con questi numeri: infatti, dopo la riforma di Senato e Camera, alle prossime elezioni ci sarà un taglio importante dei rappresentanti degli umbri, il taglio addirittura più alto in Italia.

Alla Camera (che passa da 630 a 400 deputati) e al Senato (da 315 a 200 parlamentari) tutte le circoscrizioni vedranno una riduzione drastica, con una media del 36,5%. Da segnalare al Senato il caso dell’Umbria: da 7 a soli 3 eletti; alla camera da 9 a 6. Per il prossimo presidente della Repubblica voteranno soltanto 12 rappresentanti degli umbri dato che resteranno gli stessi i seggi per i rappresentanti del consiglio regionale: 3 (il presidente della Giunta regionale più due membri dell'assemblea). La pattuglia attuale dei 20 prevede anche un seggio eccezionale e che ha fatto molto discutere: quello della Pavanelli che è stato aggiunto ai 7 previsti dato che in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha ottenuto più seggi che candidati da qui la elezione imprevista e aggiuntiva in Umbria. Insomma la piccola Umbria sarà sempre meno influente a livello nazionale. In linea con tutto il Centro Italia sempre più penalizzato rispetto al Nord e al Sud.

Ecco i delegati umbri: per la Regione Umbria, la governatrice Donatella Tesei; il presidente del Consiglio Marco Squarta (FdI); il consigliere Fabio Paparelli (Pd). Senatori: Valeria Alessandrini (Lega), Luca Briziarelli (Lega), Nadia Ginetti (Italia Viva), Leonardo Grimani (misto), Stefano Lucidi (Lega), Fiammetta Modena (Forza Italia) Emma Pavanelli (Movimento 5 Stelle), Franco Zaffini (FdI). Camera dei deputati: Anna Ascani (Pd), Walter Verini (Pd), M5S Tiziana Ciprini, Filippo Gallinella (M5S), Virginio Caparvi (Lega), Riccardo Marchetti (Lega), Raffale Nevi (Fi), Catia Polidori (Fi), Emanuele Prisco (FdI).

La maggioranza dei delegati è di centrodestra (12) mentre il centrosinistra più 5 stelle possono contare su 8 delegati