Perugia, costituito in Consiglio comunale il gruppo 'Tesei Presidente per l’Umbria'

Il gruppo 'Tesei Presidente per l'Umbria' sbarca anche nel Consiglio Comunale di Perugia. A spiegare le ragioni che ne hanno portato alla costituzione è la consigliera Francesca Vittoria Renda (futuro capogruppo), che ha deciso di lasciare il movimento Bella Libera Umbria (Blu) per aderire al progetto politico del consigliere e assessore regionale Paola Agabiti.

“Per me la politica è passione, impegno e cuore - afferma Renda -. Mi sono dedicata ad essa con dedizione quotidiana, tanto sacrificio e umiltà. I cittadini chiedono e meritano competenza, perché noi siamo al loro servizio e dobbiamo dare voce alle loro esigenze. Non c’è politica, però, senza la condivisione umana, la stima reciproca, la coerenza verso ideali comuni. Ho iniziato il mio percorso molti anni fa al fianco di Ada Urbani proseguendo poi la mia crescita con Maria Rosi, sempre portando avanti principi liberali innovativi e progetti utili allo sviluppo della nostra Umbria. Successivamente è arrivata la collaborazione con l’onorevole Adriana Galgano con la quale si è dato vita al movimento Bella Libera Umbria (Blu). Nel 2019 - prosegue Renda - sono stata eletta alla carica di consigliera comunale nella mia città Perugia a sostegno del sindaco Andrea Romizi e ringrazio BLU con cui ho condiviso anni bellissimi quanto impegnativi. La politica, come la vita, è fatta però di scelte. Questa si instaura nel solco del rinnovamento ma anche nell’ottica di sostegno e rilancio del territorio. È per questo, che dopo un’attenta riflessione ho ritenuto essere arrivato il momento di cambiare".

Ecco così che Renda ha deciso di costituire il gruppo ‘Tesei Presidente per l’Umbria’ nel Comune di Perugia, "perché le azioni che spesso hanno ispirato la mia politica - spiega ancora - possano oggi avere una maggiore incisività anche grazie al lavoro che Paola Agabiti, con passione, generosità, umiltà e competenza, sta svolgendo all’interno dell’attuale Giunta regionale. Il mio impegno resta immutato e, a prescindere dalle bandiere, io sono sempre a disposizione di tutti”.

Soddisfazione espressa anche dalla consigliera e assessore regionale Paola Agabiti: "Sono felice della scelta compiuta da Francesca Renda che rappresenta la perfetta unione tra politica e società, tra la capacità di governare i processi e metterli al servizio dei cittadini con cura e tenacia. Abbiamo intrapreso insieme un percorso di buona politica nella Regione Umbria e nelle amministrazioni locali. Quella di Francesca - conclude Agabiti - è una scelta che dà concretezza alle idee e dà voce a tanti, in un’ottica di apertura, di comunità e prossimità”.