LA DENUNCIA Mori (Italia Viva) "Sant'Orfeto, incuria e abbandono: la Giunta snobba i residenti"

Riceviamo e pubblichiamo la nota-denuncia della consigliera comunale di Italia Viva a Perugia, Emanuela Mori.

Dopo il terremoto distruttivo ecco l’ennesima prova di abbandono. Tutta la zona nord del territorio perugino abbandonata all’incuria anche delle aree verdi. Questo modo di operare e’ intollerabile da parte di chi è preposto a sopraintendere alle aree verdi e invece lascia le zone più delicate e più esposte ai disagi nella totale incuria.

Il caso delle aree verdi di Sant’Orfeto è eclatante, oltre al disagio e all’abbandono, i pochi residenti della frazione di Sant’Orfeto non possono neanche contare su aree pubbliche attrezzate per far giocare i propri bambini e creare condizioni di condivisione ludica ai pochi residenti rimasti. Un grave caso di incuria e soprattutto di insensibilità per quei cittadini del comune di Perugia colpiti in maniera significativa dal terremoto.

I numerosi appelli sono caduti nel vuoto senza risposta alcuna da parte dei responsabili che di fatto hanno preferito ignorare i numerosi appelli provenienti dai residenti della frazione. Gente già gravata dalla presenza di una imponente discarica e che oggi deve fare i conti. Anche con una grave emergenza abitativa.

Quindi chiedo all’assessore Numerini per quale motivo si è determinato questo stato di incuria e soprattutto cosa intende fare e inoltre si invita il sindaco a prendere in mano la situazione per dare una risposta adeguata e sollecita agli abitanti della zona nord del perugino, in quanto questo stato di abbandono mette in cattiva luce un amministrazione che in altre aree del comune si è dimostrata più solerte e attenta.