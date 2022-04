NOMINE E POLTRONE Italia al Centro Umbria, nominato l'ufficio regionale: tutti i nomi del partito del Governatore Toti

Cresce l'organigramma di Italia al Centro Umbria, movimento centrista del Governatore della Liguria Toti, dopo la nomina di Aldo Tracchegiani come Presidente Regionale. La struttura regionale sarà così composta oltre che da Aldo Tracchegiani Presidente Regionale del partito, dai segretari provinciali sono, per lavprovincia di Perugia, Badolato Lucio, e per la provincia di Terni, StentellavGianmarco. L’Umbria inoltre avrà un portavoce regionale, il Dott. Baldoni Renzo, unvruolo, il suo ritenuto fondamentale per riuscire ad operare in maniera efficace nellavcomunicazione e strategie politiche di concerto con il Presidente Regionale delvpartito.vLe cariche del partito resteranno in vigore fino alla celebrazione dei congressi che sivsvolgeranno nei mesi di settembre e ottobre.

"Come ribadito fin dalla sua formazione, il movimento è dotato di piena autonomia politica e organizzativa in consiglio regionale; a livello parlamentare si è stipulato un accordo che vedrà un gruppo unitario dal nome ‘’Coraggio Italia - Italia al Centro’’: ha ribadito Tracchegiani che sarà chiamato anche a fare accordi in vista delle amministrative del 12 giugno prossimo. E non è detto che la scelta ricada sul centrodestra. Si guarda con interesse i movimenti civici di centro.