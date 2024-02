Elezioni a Gubbio, il centrodestra fa quadrato su Fiorucci che scioglie la riserva. Non passa il progetto Girlanda

Ora il destino della candidatura a sindaco è tutto nelle mani di Vittorio Fiorucci, 58 anni ed eugubino doc. Il centrodestra locale comunicherà ai vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e Umbria civica l'accordo trovato sul bancario che nel 2019 si era candidato alle regionali con la lista della Presidente Tesei.

Un civico puro dunque che negli ultimi anni si è avvicinato alla rete dei civici messa in piedi da Nilo Arcudi e in particolare al gruppo di Gubbio Civica. I vertici regionale e provinciali, salvo clamorosi diktat da Roma, non potrà che confermare questa decisione presa da quella base e da quei consiglieri comunali che hanno il polso della situazione locale: dal consenso popolare, alle guerre interne che generano veti e pressioni pesanti di certi poteri forti, in primis il mondo delle due Cementerie (Barbetti e Colaiacovo) ma non solo da questi. Ad inizio estate Vittorio Fiorucci era entrato anche nel mirino di alcuni osservatori del centrosinistra (l'area moderata del Pd e soprattutto varie civiche trasversali) ma non se ne fece niente.

E poi venne il corteggiamento dal centrodestra che è andato avanti fino ad oggi in parallelo con l'ipotesi di Rocco Girlanda a capo di un'area civica vasta con l'appoggio dei partiti ma in secondo piano. La proposta Girlanda era troppo difficile da digerire per i partiti e quindi tutti si sono rivolti al Fiorucci che dopo una lunga serie di "no" alla fine ha detto di sì. Ora si aspetta, entro domani pomeriggio, la conferma del candidato davanti ai vertici regionali di Lega, Forza Italia, Umbria Civica e Fratelli d'Italia.