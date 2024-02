Elezioni a Gubbio, Girlanda agli eugubini: "Io resto a disposizione dei veri civici: siamo la novità e il buongoverno"

"In bocca al lupo a Vittorio Fiorucci e al centrodestra che hanno fatto una scelta politica identitaria. Ma questo progetto, data la mia esperienza e dato il mio lungo impegno nella coalizione, è destinato a fallire come in passato. Aggiungo, come già detto ovunque, che tale progetto politico non è stato mai il mio e di quei movimenti civici, veramente civici, che hanno chiesto la mia disponibilità per una candidatura veramente di cambiamento e rispettosa delle sensibilità e della storia di Gubbio. Evidentemente il nostro progetto è stato definito troppo oltre la coalizione tradizionale o non gradito da qualcuno che conta": con grande tranquillità e mai così trasparente Rocco Girlanda, ex deputato ed ex sottosegretario del centrodestra, nel commentare a Perugiatoday.it l'imminente investitura del candidato Fiorucci.

Girlanda non si sente perdente ma ha ribadito di aver preso atto dell'impossibilità di un progetto diverso a traino civico e con l'appoggio dei partiti in secondo piano. "Ho sempre dato la disponibilità a rappresentare una coalizione per Gubbio, civica e con un progetto serio e fattibile, come quello previsto da Risorgimento eugubino, Italia Viva e da altri movimenti e numerosi delusi (in particolare del Pd e della sinistra riformista). Altro non mi è mai interessato. Resto a disposizione di questo terzo polo civico convinto che possa essere la grande novità nelle urne e poi il buon governo della città una volta saliti a palazzo. Un governo per tutti gli eugubini libero da qualsiasi pressione".