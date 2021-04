UmbriAperta estate 2021 | Contributi anti-crisi: nuova una tantum per gli autonomi da 1500 euro, le categorie

All'interno del piano di riapertura dell'Umbria - 4 bandi e più questa iniziativa - per un investimento di 17 milioni di euro più una importante campagna di informazione a livello nazionale, la Regione dell'Umbria guidata dalla presidente Tesei ha deciso di finanziare una nuova una tantum da 1550 euro per lavoratori autonomi dei settori colpiti dalla pandemia con una dotazione finanziaria di 4 milioni 900 mila euro.

Rispetto al provvedimento già varato sono state incluse nuove categorie – tra le quali le guide turistiche e le agenzie di viaggio, oltre agli istruttori e ai tecnici del mondo dello sport con contratti di collaborazione sportiva e ai lavoratori autonomi dei settori legati all’intrattenimento e dell’organizzazione di eventi, al tempo libero e alle attività ricreative, all'artigianato artistico e tradizionale e altre categorie che hanno subito le restrizioni attuate per fronteggiare la pandemia. A breve verrà comunicato il provvedimento ufficiale e come fare per presentare le domande.