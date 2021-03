Esecutivo Draghi, Caparvi e Alessandrini: "Grazie alla Lega al governo 20milioni per le scuole sicure"

Il Ministero dell’Istruzione, recependo le proposte della Lega, ha messo in campo risorse fondamentali finora non utilizzate

"In arrivo dal Governo quasi 20 milioni di euro per la valorizzazione strutturale delle scuole dell'Umbria". Ad annunciarlo sono la senatrice della Lega, Valeria Alessandrini, responsabile dipartimento scuola per l'Umbria e il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi.

"Ben 15 milioni e 238 mila euro sono stati destinati alla provincia di Perugia e 4 milioni e 636 mila euro saranno a disposizione della provincia di Terni - ha prosegueito – Il Ministero dell’Istruzione, recependo le proposte della Lega, ha messo in campo risorse fondamentali finora non utilizzate, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Recovery Plan, per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici + scolastici.Con la Lega al governo arrivano i primi risultati importanti per ridare dignità al mondo della scuola".