Emergenza bollette, consiglio regionale straordinario per un piano salva-cittadini e le imprese. La Lega: "Intervenire anche a livello regionale"

Un consiglio regonale straordinario per discutere del problema del caro energia che si sta abbattendo su imprese e famiglie e che rischia di mettere in ginocchio il tessuto produttivo umbro come quello italiano. La richiesta porta la firma dei parlamentari guidati dal deputato-segretario Caparvi che è stata presentato al capogruppo regionale Stefano Pastorelli per presentarla all'ufficio di presidenza.

"Nonostante le camere siano sciolte, a partire da martedì 13 settembre è prevista la convocazione di Senato e Camera per la votazione sullo scostamento di bilancio richiesto dalla Lega, a dimostrazione di quanto il tema sia vitale per il Paese. Un percorso che deve essere sviluppato in parallelo a livello nazionale e regionale, senza ulteriori ritardi causati dagli impegni della campagna elettorale".

Nella richiesta di consiglio straordinario urgente, a nome dei consiglieri regionali della Lega Umbria, Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi, Puletti, Rondini, è stato inserito nell'ordine del giorno la votazione di un documento per incalzare il Governo rispetto alla tematica del caro energia. Il consiglio potrebbe essere convocato già dalla prossima settimana.