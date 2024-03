Elezioni a Perugia, Vittoria Ferdinandi riempie il Capitini

Vittoria Ferdinandi, all'auditorium Capitini, raduna "Anima Perugia", per presentare ufficialmente la sua candidatura.

Un evento, un happening volendo scomodare l'inglese, a cui rispondono in centinaia, riempiendo il centro congressi in modo convinto.

Ci sono i vertici del Pd, con il segretario regionale Tommaso Bori, il commissario comunale Sarah Bisticchi, Walter Verini e Camilla Laureti, Simona Meloni. C'è Stefania Proietti, sindaci ed ex sindaci come Pasquali e Betti, il segretario del Psi, Cesare Carini, Pampanelli e Sgalla della Cgil. I rappresentanti delle altre forze che sostengono la candidata, come la consigliera Francesca Tizi dei Cinque stelle, Giacomo Leonelli.

C'è pure la partigiana Mirella Aloisio, applauditissima. E tanti cittadini comuni, giovani e meno giovani. C'è Damiano Tommasi, sindaco di Verona, che è tra i 4 amici che Ferdinandi ha chiamato oggi a intervenire. Ad aprire l'incontro, introdotto dalle note di Cristina Donà, Paolo Benvegnù. Alle spalle di chi interviene le parole suggerite dai presenti e trasferite subito da cellulare a maxi schermo. Un happening più che un comizio. La corsa è iniziata.

Elezioni a Perugia, Ferdinandi: "Siete pazzi"

La introducono le parole di Paolo Vinti. Con il progetto Numero Zero, i suoi punti cardine. Eccola Vittoria Ferdinandi, accolta dai presenti ormai in piedi.

"Siete pazzi" dice lei, emozionata. Prima di ringraziare chi le è stata e le sta vicina, i suoi alleati e le forze politiche che hanno saputo fare un passo indietro a favore di un progetto di impegno civico piuttosto che del posizionamento politico, sottolinea ancora.

A chi le diceva di stare attenta a non bruciarsi, risponde con il pensiero che, dice, nelle settimane che ha preceduto il suo sì alla candidatura, le risuonava: stai attenta a non spegnerti.

Cita Capitini, don Milani e papa Francesco. Sottolinea l'importanza di fare rete, uomini e donne impegnati a costruire una città e una comunità nuove.

Immagina un "nuovo modello di amministrazione" dove il Comune "deve tornare a essere la casa di tutti". Partecipazione è la parola chiave, bilanci partecipati, organismi intermedi di confronto. Con i giovani al centro per lasciare loro una città sostenibile e inclusiva.