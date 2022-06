Elezioni amministrative, il ministro Orlando in visita in Umbria

Visita in Umbria per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Il ministro, questa mattina, ha incontrato i lavoratori della Treofan di Narni. Ai dipendenti dell'azienda ha assicurato il proprio interessamento sulla vertenza, nonché una convocazione al Ministero. Lo conferma il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, che ribadisce anche “la volontà di Orlando di farsi portavoce presso il Mise per la convocazione dei lavoratori, che stenta ad arrivare anche per la latitanza della giunta Tesei”.

“L’attenzione del Partito democratico al mondo del lavoro è sempre massima – spiega Bori – e per questo ci uniamo alla richiesta della convocazione del tavolo al Mise per l’aggiornamento sulla reindustrializzazione della Treofan, alla luce delle due offerte sul tavolo".

“La giornata narnese è stata anche un’occasione per esprimere il nostro convinto sostegno al candidato sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli e per la visita in un sito produttivo che è un'eccellenza per sicurezza sul lavoro, sostenibilità ambientale ed energetica: la Tarkett. Questa è la nostra visione per una nuova economia nella nostra regione".