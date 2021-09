Elezioni amministrative, parata di big del Partito Democratico in Umbria

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e la responsabile Agricoltura della Segreteria nazionale Susanna Cenni in Umbria

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e la responsabile Agricoltura della Segreteria nazionale Susanna Cenni in Umbria per la corsa del Partito Democratico alle amministrative del 3 e 4 ottobre.

Ecco le tappe e il Calendario. Nicola Zingaretti sarà a Spoleto lunedì 27, alle 17.45 al ristorante Zengoni, con il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Sisti, il segretario regionale Pd Tommaso Bori, la segretaria provinciale Camilla Laureti, il segretario comunale Stefano Lisci.

“Il futuro dell’Agricoltura tra Psr, Pac e Mercato” è il titolo della iniziativa in programma martedì 28 alle 18, all’agriturismo Camparone Casavecchia con il candidato sindaco Luca Secondi e il segretario Bori.

Cena elettorale a Bevagna per Rossomando, con Annarita Falsacappa, candidata sindaco di Congresso civico, e Bori al ristorante El Rancho.

“Il Pd in Umbria è in campo con coraggio, passione e responsabilità - sottolinea Bori - per dare alle comunità al voto il futuro che meritano, fatto di buon governo, di solidarietà, di sostenibilità”.