Verso le elezioni, il Partito Democratico lavora sui candidati: i papabili

La strada verso il 25 settembre, giorno delle elezioni, è ancora lunga. Ma il tempo corre. E corre veloce. In più l'Umbria con il referendum ha rimediato un taglio della rappresentanza in Parlamento: sette posti in meno da giocarsi alle urne. Sul piatto, adesso, ci sono tre poltrone al Senato (una col maggioritario e due con il proporzionale) e sei alla Camera (due col maggioritario e quattro con il proporzionale).

Il segretario del Partito Democratico dell'Umbria, Tommaso Bori, non molti giorni fa ha detto: "Alla segreteria nazionale porteremo una proposta all’altezza delle grandi sfide che ci attendono, guardando alle competenze e ai contenuti, rispettando la pluralità che fa del Pd una grande casa democratica e la territorialità che sostiene rappresentatività e radicamento". Ma la strada è lunga, le elezioni sono nazionali e tutto può cambiare in un attimo. Almeno fino al 22 agosto. Poi i nomi saranno incisi sulla pietra.

Intanto però ci sono i rumor, le soffiate, le idee e i papabili. I ben informati danno Anna Ascani capolista al proporzionale alla Camera (nella quota riservata al Nazionale). Sempre per il proporzionale i segretari di Perugia e Terni, Sauro Cristofani e Pierluigi Spinelli, sarebbero in pole per il primo posto nella lista del Senato e per il secondo posto in quella della Camera. E avanti. Per il maggioritario, nel collegio Umbria 2 della Camera, si vociferano i nomi dei Giacomo Chiodini (sindaco di Magione), Sandro Pasquali (sindaco di Passignano sul Trasimeno) e Cristian Betti (sindaco di Corciano).

Per l'Umbria 1, invece, tra i papabili ci sarebbero Francesco De Rebotti (ex sindaco di Narni), Damiano Bernardini (sindaco di Baschi) e Federico Gori (sindaco di Montecchio). Tra i papabili per il Senato, collegio unico per tutta l'Umbria, ci sarebbero Massimiliano Presciutti (sindaco di Gualdo), Daniele Morici (consigliere a Montefalco), Maria Grazia Proietti (ex presidente dell'assemblea comunale del Pd di Terni e attività della Comunità di Sant'Egidio) e Maria Elisabetta Mascio (già candidata alle suppletive).

Tutto questo al netto delle logiche di coalizione e di accordi elettorali dal nazionale in giù. Ma c'è tempo (neanche troppo per la verità). Tic, tac.