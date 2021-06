Umbria zona bianca, la proposta della Meloni: "Vaccinare i promessi sposi e i loro invitati"

La consigliera del Pd, vicepresidente dell'assemblea legislativa: "Via libera ai ricevimenti nuziali: rilanciare in sicurezza il settore del weeding"

Con l'Umbria in zona bianca saranno presto consentite di nuovo i ricevimenti nuziali e in consiglio regionale c'è chi invita la Regione a "concedere alle coppie di ‘promessi sposi’ la possibilità di poter prenotare il vaccino antiCovid in vista delle nozze”.

A proporlo è la vicepresidente Simona Meloni: "Tenuto conto che l’Umbria è ormai da qualche giorno in zona bianca - osserva la consigliera del Pd - e che stando all'ultimo Dpcm, anche nelle zone gialle del Paese, sarà possibile tenere ricevimenti nuziali a partire dal 15 giugno, sarebbe importante fare in modo che le cerimonie legate ai matrimoni e alle unioni civili, tornino ad essere partecipate, assicurando il massimo livello di sicurezza e prevenzione, così da dare un nuovo impulso al variegato mondo del wedding”.

Un settore che dopo mesi difficili, "in cui ha subito quasi il 90 per cento di calo di fatturato - spiega ancora la Meloni -, conta di tornare ai livelli pre-pandemia, quando in Umbria era in grado di generare oltre 20 milioni di euro di fatturato all'anno. Mi auguro pertanto che l’Umbria, seguendo l'esempio di altre Regioni italiane, possa al più presto adoperarsi per mettere i futuri sposi, e ove possibile i loro invitati, nelle condizioni di celebrare al meglio il giorno più bello”.