Coronavirus, Umbria in zona bianca: le regole per cerimonie e feste private

Via libera a banchetti e ricevimenti, anche se sarà necessario il 'Green pass' per ospiti e partecipanti e bisognerà rispettare le linee guida pubblicate dalla Conferenza delle Regioni

Con l'Umbria in zona bianca sono di nuovo consentiti ricevimenti e banchetti nuziali come è di nuovo possibile organizzare feste private (in zona gialla invece ripartiranno dal 15 giugno) anche se sarà necessario il 'Green pass' per i partecipanti e gli ospiti, che dovranno dunque esibire il certificato di avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi, o di guarigione dal Covid-19 o ancora di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Coronavirus, le regole per cerimonie, ricevimenti, feste e banchetti

A dettare le regole il capitolo specifico contenuto nelle 'Linee guida per la ripresa delle attività economiche e

social' pubblicate dalla Conferenza delle Regioni e recepite dal governo. Eccole di seguito...

