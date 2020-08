Coronavirus, Coletto: "Tamponi direttamente in aeroporto per chi arriva da Malta"

Tampone obbligatorio per chi arriva da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Così recita l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Gli ingressi da questi Paesi sono considerati a rischio e la Regione Umbria (che aveva già pronta una propria ordinanza) ha così deciso di monitorare direttamente in aeroporto a partire da domani (venerdì 14 agosto) passeggeri che arrivano da Malta, collegata da diversi voli con lo scalo perugino di Sant'Egidio.

“Dopo aver informato la Prefettura e la Questura di Perugia - spiega l’assessore regionale Luca Coletto - abbiamo deciso di effettuare i tamponi ai passeggeri in arrivo da Malta direttamente in aeroporto, anche perché l’ordinanza è entrata in vigore da poche ore e molti di loro potevano non essere informati nel modo opportuno. Domani quindi, al San Francesco di Perugia, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, il personale sanitario effettuerà i tamponi ai passeggeri che, comunque, dovranno stare in isolamento fiduciario fino al momento dell’esito”.