Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria

"Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia su Twitter una nuova ordinanza per l'emergenza coronavirus."Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria - scrive Speranza - . Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen".

Attualmente il Ministero della Salute ha stabilito che non è possibile entrare né transitare in Italia per i soggetti che provengono dai seguenti paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia.

Romani e Bulgaria si uniscono alla lista dei paesi con obbligo di quarantena: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

