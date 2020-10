Coronavirus, in arrivo nuove ordinanze regionali per evitare assembramenti. "Situazione difficile"

I dati peggiorano di giorno in giorno, in Umbria come nel resto del Paese. Le previsioni della task-force regionale indica che siamo ancora molto lontani dal picco dell'epidemia nonostante gli oltre 400 positivi scoperti ogni 24 ore. Oltre 200 i ricoveri e 21 in terapia intensiva. Lo stress sulle strutture ospedaliere è evidente ma al momento non è drammatico. In questi giorni l'assessore Coletto ha dato il via libera per porre le basi tecniche per portare fino a 124 posti di terapia intensiva.

Al momento ce ne sono 77 a disposizione. Si attendono ancora i 50 posti promessi dal Governo nazionale ma ancora in fase di gara. Il secondo Covid Hotel - dove ospitare e isolare pazienti contagiati che non possono farlo al loro domicilio - sarà nelle prossime 48 ore ufficializzato. Si sta studiando un piano anche per coinvolgere le cliniche private convenzionate per interventi del pubblico già programmati. Si lavora in Regione e negli uffici della sanità 24 ore su 24. Tutti i grafici indicano tre settimane di fuoco, cruciali anche per il futuro stesso dell'Umbria. La presidente Donatella Tesei sta lavorando ad ulteriori ordinanze restrittive per raffreddare la curva dei contagi. Stiamo parlando di azioni da mettere subito in campo. Forse già da stasera.

Massimo riserbo sui temi ma secondo alcuni rumor si sta puntando direttamente a limitare gli spostamenti nel fine settimana, in particolare la domenica. Si ipotizzano chiusure o riduzione dell'orario di apertura dei centri commerciali e negozi. Altra ipotesi sempre per il fine settimana: studiare un piano per limitare gli spostamenti da territorio a territorio se non legati per motivi di lavoro. Ma è ancora tutto in evoluzione.