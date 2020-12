Comune di Perugia, il taglio della Giunta: ecco le partecipate strategiche e quelle invece da dismettere

Un taglio netto alle partecipazioni in società e enti non considerati strategici cercando dismettere le azioni acquisite negli anni da Palazzo dei Priori. Il progetto-ricognizione dell'assessore Bertinelli è stato approvato dal consiglio comunale di Perugia.

Sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, quindi, si ritiene di dover mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società: Minimetrò S.p.A., Umbria Digitale S.c.a r.l., Ge.Se.Nu. S.p.A., SASE S.p.A., Umbra Acque S.p.A., CONAP s.r.l., Umbria TPL e mobilità S.p.A., Teatro Pavone s.r.l. È da mantenere anche, quale partecipazione indiretta, quella in Metrò Perugia Scarl, tramite Umbria TPL e Mobilità S.p.A..

Il Comune ha voluto mantenere la partecipazione in Teatro Pavone s.r.l. in considerazione sia dell’importanza storica del teatro sia del fatto che il Comune è statoprotagonista della ristrutturazione, acquisendone l’usufrutto anche in virtù della sua natura di socio. Mantenuta la partecipazione in CONAP s.r.l. sia per ragioni economiche che strutturali: troppi alti ì costi fiscali legati alle operazioni di liquidazione; va tenuto conto del fatto che CONAP s.r.l. è proprietaria di importanti reti acquedottistiche funzionali all’erogazione di un servizio pubblico locale essenziale.

È invece da dismettere la partecipazione diretta in Sienergia S.p.A., in liquidazione (procedura da concludere entro il 31.12.2021), così come le partecipazioni indirette, a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A., nelle seguenti società: ATC Esercizio SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2021), Ciriè Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021), Ecoè srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2021), Ergin scarl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2021), Foligno Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021), Roma TPL Scarl (mediante messa in liquidazione entro il 31.12.2021), S.B.E. Enelverde Srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2021), Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021), S.I.P.A.

SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2022), Tiburtina Bus Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021).