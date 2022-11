"Assisi sede della Conferenza internazionale di Pace": la proposta dell'Umbria al resto del Mondo per prevenire i conflitti

"Assisi sede della Conferenza internazionale di Pace": è la proposta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca, approvata da parte dell’Assemblea legislativa. La finalità è quella di promuovere presso le più alte sedi istituzionali nazionali ed europee la città di Assisi come sede di una Conferenza di Pace, da svolgersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, con un ruolo centrale e pieno coinvolgimento del Vaticano.

"Tra i valori fondanti e identitari della nostra Umbria - spiega Thomas De Luca - ci sono la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani che trovano le loro fondamenta culturali nel messaggio universale di pace testimoniato nella vita da San Francesco d'Assisi. La mozione è stata approvata con la proposta di emendamento da parte della maggioranza che dà mandato alla presidente della Regione Umbria, attraverso interlocuzione diretta con la presidente del Consiglio dei Ministri, per ‘un rinnovato percorso di Pace e distensione che possa aprire una nuova e proficua stagione di politica internazionale’. Inoltre la mozione intende sollecitare governo e Parlamento a perseguire ‘l'obiettivo di una nuova era di pace in un mondo privo di armi nucleari, attraverso un progressivo ed inclusivo approccio al disarmo e sollecito all'adesione dell'Italia alla promozione del Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari".

"La non violenza, il disarmo e la ricerca della via diplomatica - conclude - non possono essere declassati come utopistici. Il pensiero di Aldo Capitini e gli appelli di Papa Francesco non possono lasciarci indifferenti".