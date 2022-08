Verso l'elezioni del 25 settembre, l'analisi di Braccio Fortebraccio: "Terzo Polo in Umbria? Una lista di ex e di non eletti"rune

È proprio vero che la campagna elettorale ed il sogno di sedersi in Parlamento genera dei mostri politici. Ed allora sembra quasi naturale pensare che pur di raggiungere un obiettivo si possa infrangere qualsiasi tabù di coerenza politica e non. È quello che sta accadendo in Umbria nel nuovo partito a trazione Calenda che fedele alla logica dell’incoerenza, sta candidando vecchi reduci del PD e i militanti del movimento dei Civici X di Andrea Fora alla ricerca di una legittimazione politica nazionale.

Ed allora ecco spuntare la consigliera regionale Porzi al fianco della ex Italia dei valori ed ex PD Casciarri, l’ex Pd ed ex Italia Viva Grimani.

Insomma una lista di ex e di non eletti come la sfidante perdente del sindaco di città di castello Luciana Bassini e numerosi non eletti della lista civici per Fora.

Un'occasione perduta che lascerà delusi molti lettori e relegherà questo partito di ex in un angolo poco rilevante del nostro panorama politico regionale.