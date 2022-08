Insegnamento della lingua italiana a stranieri, tutte le opportunità formative dell'Università per Stranieri di Perugia

L'insegnamento della lingua italiana all’estero conferma una richiesta alta ma stabile, collocandosi tra le prime 4/6 lingue più richieste nel mondo. Ma entro i confini nazionali la domanda d’insegnamento della lingua italiana come lingua straniera è in crescita costante: nelle scuole di ogni ordine grado, nelle organizzazioni impegnate nell’inclusione sociale, nei centri provinciali per l’insegnamento agli adulti e nelle ong, si cercano docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a persone con diversa lingua madre.

L’Università per Stranieri di Perugia vanta in questo ambito disciplinare una lunga e comprovata esperienza, con corsi per italiani e stranieri che coprono tutta la filiera formativa: al corso di laurea triennale in Digital Humanities ed alla magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS), si aggiungono due moduli post laurea: il Master di primo livello in Didattica dell’Italiano Lingua non Materna (ITALIN) – cui si accede con laurea triennale - e quello di secondo livello in Didattica dell’italiano come lingua non materna (DIDL2), che richiede la laurea magistrale; ad essi segue poi il dottorato triennale in Linguistica e didattica delle lingue.

Completa le opzioni professionalizzanti la Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera - DILS-PG -, un titolo attestante la formazione dell’insegnante e la relativa competenza didattico-pedagogica.

Master e opportunità formativa per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri

Il Master di primo livello in Didattica dell’Italiano Lingua non Materna (ITALIN) si compone di moduli che vengono rinnovati di anno in anno, per un percorso di specializzazione che si suddivide in italiano per il lavoro e italiano per lo studio.

Nell’edizione di quest’anno (2022/2023) saranno centrali i moduli dedicati all’italiano fuori dall’Italia (ovvero il lessico specialistico della cucina, dell’architettura, della moda, dell’arte, ecc. che si è diffuso fuori dal nostro paese), e quello sulla lingua d’uso, ispirato alle lezioni che Luca Serianni, da poco tragicamente scomparso, ha tenuto presso l’Università per Stranieri di Perugia sino a due decenni fa.

Il corso di Master ItaLin dà luogo all’attribuzione di punteggio nelle graduatorie del personale docente delle scuole italiane di ogni ordine e grado, e soprattutto è riconosciuto come titolo specialistico per le procedure concorsuali della Cattedra Classe A023 per l’immissione in ruolo del personale docente.

Sono anche previste sette borse di studio del valore di 500 €, a parziale copertura della quota di iscrizione.

Le iscrizioni sono paerte fino al 13 settembre prossimo (https://iscrizioni.unistrapg.it - Bando, Piano didattico e Calendario delle attività del master sono consultabili in questo sito, nella pagina dedicata al master https://www.unistrapg.it/node/520).

Il Master di Secondo livello in didattica dell’italiano è dedicato invece a coloro che hanno conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico. Si svolge in modalità mista con sette mesi circa di didattica a distanza (da ottobre 2022 a maggio 2023) e 4 settimane di didattica in presenza (da maggio a giugno 2023), con l’erogazione di sei borse di studio di € 800 a parziale copertura della quota di iscrizione. Dà luogo all’attribuzione di punteggio nelle graduatorie del personale docente delle scuole e degli istituti italiani di ogni ordine e grado, garantendo 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) spendibili in ambito universitario, sia in Italia che all’estero. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 settembre prossimo (Per info: https://www.unistrapg.it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/master/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-lingua-non-materna).