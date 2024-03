Università di Perugia: cerimonia di posa della prima pietra del laboratorio Caos con la ministra Bernini

L’Università di Perugia annuncia la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo laboratorio Caos, che si terrà in presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Questo evento segna un momento importante per l’avanzamento della ricerca e dell’innovazione nel campo scientifico e accademico per l’ateneo perugino.

Il Centro per le applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia, afferente al dipartimento di Fisica e Geologia e coordinato dal professor Helios Vocca, rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti e i ricercatori che si dedicano allo studio dei sistemi complessi.

La cerimonia si terrà martedì 19 marzo, presso il polo di Ingegneria dell'Università di Perugia, alle 10.30, nell’area di cantiere dove verrà simbolicamente posata la prima pietra del laboratorio.

A seguire, nell’Aula magna alle 11.00, i saluti istituzionali de rettore, Maurizio Oliviero, di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, di Andrea Romizi, sindaco di Perugia, di Antonio Zoccoli e del Presidente Infn.

La mattinata sarà conclusa, alle 12.00, da tre relazioni: Marco Pallavicini, Vicepresidente Infn, illustrerà la candidatura italiana per Einstein Telescope; Michele Punturo, Infn-Perugia, spiegherà aspetti peculiari della scienza di Et e il progetto Etic. Il Laboratorio Internazionale Caos sarà, infine, presentato da Helios Vocca.