Università di Perugia: Confcooperative finanzia cinque premi per tesi di laurea magistrale

L’Università di Perugia si appresta a celebrare un importante momento grazie al generoso contributo di Confcooperative. In un gesto che onora la memoria di Maria Grazia Ciculi, cinque meritevoli riceveranno prestigiosi premi per le loro tesi di laurea magistrale incentrate sul mondo cooperativo. I riconoscimenti verranno consegnati in occasione delle celebrazioni per i primi 50 anni di Confcooperative Umbria.

Sabato 23 marzo, il Complesso Monumentale di San Pietro diventerà dunque il palcoscenico di questa significativa cerimonia. Il rettore Maurizio Oliviero, accoglierà studenti, accademici e membri della comunità in un incontro che promette di essere un crocevia di idee e visioni per il futuro.

L’evento si inserisce nel corso della tre giorni che caratterizza la dodicesima assemblea elettiva regionale di Confcooperative, guidata negli ultimi quattro anni dal presidente Carlo Di Somma e dal segretario generale Lorenzo Mariani, dal titolo "Lavoro, Comunità e Futuro. La Funzione Sociale della Cooperazione".

L'assemblea di Confcooperative si impegnerà in discussioni che spazieranno dalla resilienza e sostenibilità al nuovo welfare di comunità. Un focus particolare sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale, con un incontro intitolato "Lavoro, Comunità e Futuro. La Funzione Sociale della Cooperazione", che vedrà la partecipazione di figure di spicco come Padre Paolo Benanti, presidente Commissione Nazionale Governativa sull’Intelligenza Artificiale, Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo Brunello Cucinelli SpA, Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Digitale della Regione Umbria, S.E. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Responsabile della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Regionale, Dennis Maseri, presidente nazionale Giovani Imprenditori di Confcooperative.