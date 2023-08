Università per stranieri, master di primo livello in Didattica dell’italiano

C’è tempo fino al 6 settembre del 2023 per presentare le candidature al “Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna” dell’Università per Stranieri di Perugia.

Il Master è finalizzato ad approfondire la conoscenza delle strutture, degli usi e delle varietà della lingua italiana per l’insegnamento dell’italiano come lingua non materna, e delle principali teorie relative all’apprendimento dell’italiano L2 e alle metodologie glottodidattiche. Gli obiettivi consistono nello sviluppo di capacità operative specifiche nell’insegnamento della lingua e della cultura italiana come lingua straniera (italiano all’estero) e come lingua seconda (alunni immigrati).

Tra le novità c’è la possibilità per iscrizioni a favore di studenti “dipendenti pubblici. Infatti, l’Università per Stranieri di Perugia avendo aderito al progetto “PA 110 e lode” promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione prevede di favorire l’iscrizione del personale della PA ai propri corsi attraverso tariffe ridotte. Per il Master, infatti, sono ammesse 4 iscrizioni a favore di studenti “dipendenti pubblici”, in possesso dei requisiti di ammissione al corso.

Le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda. È fissata una decurtazione pari al 50% della quota di iscrizione a carico del candidato con lo status di “dipendente pubblico”.

Al link le informazioni sul programma, sui costi, requisiti e obiettivi formativi del Master.