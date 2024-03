Università per Stranieri di Perugia, sei corsi di alta formazione per i docenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

L’Università per Stranieri di Perugia inaugura sei nuovi corsi di alta formazione, progettati appositamente per i docenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Le lezioni si svolgeranno da aprile a novembre 2024, interamente a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams, permettendo così ai partecipanti di beneficiare di un’esperienza formativa flessibile e accessibile da ogni luogo. Questo programma di studi è stato attentamente elaborato dal gruppo di docenti del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo (LiLAIM) dell’Unistrapg, sotto la guida della professoressa Francesca Malagnini, delegata del Rettore per la formazione, i master, l’alta formazione e i dottorati. L’itinerario formativo proposto include i seguenti corsi: Mediazione linguistico-culturale in ambito migratorio (22 aprile – 6 maggio) L’insegnamento dell’italiano L2 per l’integrazione dei migranti (20 maggio – 28 maggio) L’italiano per lo studio e il lavoro (3 giugno – 10 giugno) Metodi e tecniche per l’insegnamento dell’italiano L2 a migranti (17 giugno – 26 giugno) Verifica e valutazione delle competenze dell’italiano L2 a migranti (1 ottobre – 9 ottobre) La metodologia CLIL nei CPIA (15 ottobre – 14 novembre).

Il bando di ammissione è disponibile sul sito dell’Università. Le iscrizioni si effettuano online tramite la piattaforma Pica, e il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 22 marzo 2024, alle ore 17.00.

Dopo la scadenza del bando, verrà pubblicata la lista dei candidati ammessi, ai quali si richiederà di confermare la propria iscrizione effettuando il pagamento delle quote entro il 10 aprile 2024.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio di alta formazione all’indirizzo email: altaformazione@unistrapg.it