Università di Perugia, candidature per i dottorati di ricerca: come partecipare alla selezione

Manca davvero poco al 28 luglio, giorno in cui scadono i termini per presentare la domanda di ammissione al XXXIX ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, per l’anno accademico 2023-2024.

Nell’ateneo perugino sono attivi 24 corsi di alta formazione universitaria triennali rivolti a laureati magistrali, di cui 2 di interesse nazionale, nei quali vengono portati avanti progetti e attività scientifiche di avanguardia in tutti i settori della ricerca.

Come si legge nella nota dell’università: “Grazie a una stretta relazione con i prestigiosi gruppi di ricerca UniPg, attivi in un ampio contesto internazionale sostenuto da accordi e scambi con importanti istituzioni universitarie straniere, è possibile concorrere per oltre 200 posizioni di cui 56 con borse di studio su temi di ricerca PNRR e 45 in collaborazione con imprese partner e qualificate Istituzioni sia italiane che straniere, presso cui saranno svolte attività di formazione e ricerca”.